தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் பெறும் பரிசு பொருட்களின் பணமதிப்பு அதிகரிப்பு - மத்திய தொழிலாளர் நல அமைச்சகம் அறிவிப்பு + "||" + Increase in the value of gift items of Central Government employees - Ministry of Labor Welfare Announcement

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் பெறும் பரிசு பொருட்களின் பணமதிப்பு அதிகரிப்பு - மத்திய தொழிலாளர் நல அமைச்சகம் அறிவிப்பு