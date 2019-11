தேசிய செய்திகள்

“சபாநாயகர்கள் நடுநிலை பிறழ்வது அதிகரித்து வருகிறது” - கர்நாடக எம்.எல்.ஏ.க்கள் வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு கருத்து + "||" + “Speaker-neutral mutation is on the rise” - Supreme Court opinion in case of Karnataka MLAs

“சபாநாயகர்கள் நடுநிலை பிறழ்வது அதிகரித்து வருகிறது” - கர்நாடக எம்.எல்.ஏ.க்கள் வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு கருத்து