தேசிய செய்திகள்

திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவிக்க வேண்டும் - மத்திய மந்திரியிடம் ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. மனு + "||" + Thirukkural should be declared as a national book - Jagatrakshagan MP to Union Cabinet Petition

திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவிக்க வேண்டும் - மத்திய மந்திரியிடம் ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. மனு