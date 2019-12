தேசிய செய்திகள்

திருச்சி சிவாவுக்கு சிறந்த எம்.பி. விருது - வெங்கையா நாயுடு வழங்கினார் + "||" + Best MP Award for Trichy Siva - presented by Venkaiah Naidu

திருச்சி சிவாவுக்கு சிறந்த எம்.பி. விருது - வெங்கையா நாயுடு வழங்கினார்