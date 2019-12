தேசிய செய்திகள்

ஆதார் இல்லாததற்காக ரேஷன் கடையில் பொருட்கள் வழங்க மறுக்கக்கூடாது - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Do not refuse to supply ration store for the absence of Aadhaar - Instruction of Central Government to States

