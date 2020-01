தேசிய செய்திகள்

ஜவகர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் வன்முறையில் ஈடுபட்ட 9 பேரின் புகைப்படங்களை போலீஸ் வெளியிட்டது + "||" + Police have released photos of nine persons involved in the violence at Jawaharlal Nehru University

ஜவகர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் வன்முறையில் ஈடுபட்ட 9 பேரின் புகைப்படங்களை போலீஸ் வெளியிட்டது