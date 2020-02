தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி அருகே மசூதி கட்ட ஒதுக்கிய நிலத்தை சன்னி வக்பு வாரியம் ஏற்றது + "||" + The land allocated for the mosque near Ayodhya was approved by the Sunni Wakpu Board

அயோத்தி அருகே மசூதி கட்ட ஒதுக்கிய நிலத்தை சன்னி வக்பு வாரியம் ஏற்றது