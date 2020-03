தேசிய செய்திகள்

‘லுக் அவுட்’ சுற்றறிக்கை அறிவிக்கப்பட்டு எத்தனை பேர் மீது நடவடிக்கை திரும்பப்பெறப்பட்டது? - தயாநிதிமாறன் எம்.பி. கேள்விக்கு, மத்திய மந்திரி பதில் + "||" + How many people have been withdrawn after the circular was announced? - Dayanidhimaran MP To the question, the Union Minister answered

‘லுக் அவுட்’ சுற்றறிக்கை அறிவிக்கப்பட்டு எத்தனை பேர் மீது நடவடிக்கை திரும்பப்பெறப்பட்டது? - தயாநிதிமாறன் எம்.பி. கேள்விக்கு, மத்திய மந்திரி பதில்