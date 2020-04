தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவுவதை தடுக்க ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை ‘தீவிரமாக அமல்படுத்துங்கள்’ - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + Strict enforcement of curfews to prevent corona spread - Central government orders the states

