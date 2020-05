தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்புகள்: ஓராண்டுக்கு தனது ஊதியத்தில் 30 சதவீதத்தை விட்டு கொடுக்க ஜனாதிபதி முடிவு + "||" + Corona casualties: President decides to give up 30 percent of his pay for a year

