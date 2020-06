தேசிய செய்திகள்

வெளிமாநில தொழிலாளர்களை 15 நாட்களுக்குள் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் - மாநில அரசுகளுக்கு, சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு` + "||" + Outstation workers must be sent home within 15 days - Supreme Court directive for state governments

வெளிமாநில தொழிலாளர்களை 15 நாட்களுக்குள் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் - மாநில அரசுகளுக்கு, சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு`