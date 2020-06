தேசிய செய்திகள்

குஜராத் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீரில் அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம் + "||" + Earthquake in Gujarat and Jammu and Kashmir

குஜராத் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீரில் அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம்