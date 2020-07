தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இதுவரை இல்லாத அளவில் ஒரே நாளில் 25 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா உறுதி + "||" + Corona has pledged to 25 thousand people in a single day in India

