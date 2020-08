தேசிய செய்திகள்

ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் சரக்குகளை கையாளும் கிரேன் கீழே விழுந்ததில் 10 பேர் பலி + "||" + Andhra Pradesh: Ten people were killed when a freight crane fell down in Visakhapatnam

