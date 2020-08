தேசிய செய்திகள்

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை விவகாரம்: கோர்ட்டு அவமதிப்பு வழக்கில் 17-ந்தேதிக்குள் பதில் அளிக்க வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு, டெல்லி ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Environmental Impact Assessment Report Issue: Court Contempt Case to be answered within 17th: Delhi High Court orders Central Government

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை விவகாரம்: கோர்ட்டு அவமதிப்பு வழக்கில் 17-ந்தேதிக்குள் பதில் அளிக்க வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு, டெல்லி ஐகோர்ட்டு உத்தரவு