தேசிய செய்திகள்

நிர்பயா நிதி மூலம் மாநிலங்களுக்கு ரூ.3,024 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது - மத்திய மந்திரி தகவல் + "||" + Centre released over Rs 3,024 crore under Nirbhaya fund to states/UTs: WCD ministry

நிர்பயா நிதி மூலம் மாநிலங்களுக்கு ரூ.3,024 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது - மத்திய மந்திரி தகவல்