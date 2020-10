தேசிய செய்திகள்

நமது திறன்கள் எதிரியை ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளன. இந்திய விமானப்படை விரைவாக மாறி வருகிறது -மார்ஷல் ராகேஷ் குமார் சிங் + "||" + Ready for any conflict including two-front war: IAF chief Bhadauria amid border tensions with Pakistan, China

நமது திறன்கள் எதிரியை ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளன. இந்திய விமானப்படை விரைவாக மாறி வருகிறது -மார்ஷல் ராகேஷ் குமார் சிங்