தேசிய செய்திகள்

பெங்களூரில் செயல்பட்டு வந்த பயங்கரவாத அமைப்பு கண்டுபிடிப்பு;ஈராக் - சிரியாவிலிருந்து திரும்பிய 14 பேர் கைது + "||" + NIA busts terror module in Bengaluru, arrests 14 IS returnees from Iraq and Syria

பெங்களூரில் செயல்பட்டு வந்த பயங்கரவாத அமைப்பு கண்டுபிடிப்பு;ஈராக் - சிரியாவிலிருந்து திரும்பிய 14 பேர் கைது