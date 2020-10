தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவால் 60 வயதுக்குட்பட்டோர் இறப்பு 47 சதவீதம்: அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + Corona causes 47 percent of deaths under the age of 60: shocking information

கொரோனாவால் 60 வயதுக்குட்பட்டோர் இறப்பு 47 சதவீதம்: அதிர்ச்சி தகவல்