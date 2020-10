தேசிய செய்திகள்

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு ‘கலாமின் பங்களிப்பை நாடு ஒருபோதும் மறக்காது’ - பிறந்த நாளில் மோடி புகழாரம் + "||" + ‘The country will never forget Kalam’s contribution to the development of the country’ - Modi praises on his birthday

