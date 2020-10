தேசிய செய்திகள்

கப்பலை தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணையை மீண்டும் சோதனை செய்தது இந்தியா + "||" + Missile Fired By Navy Warship Hits Target With Accuracy In Bay Of Bengal

கப்பலை தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணையை மீண்டும் சோதனை செய்தது இந்தியா