தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் இரண்டாம் கட்ட மாவட்ட வளர்ச்சி கவுன்சில் தேர்தல்: 48.62 சதவீத வாக்குகள் பதிவு + "||" + 48.62 Percent Turnout In Phase-2 Of Jammu And Kashmir Local Body Polls

காஷ்மீரில் இரண்டாம் கட்ட மாவட்ட வளர்ச்சி கவுன்சில் தேர்தல்: 48.62 சதவீத வாக்குகள் பதிவு