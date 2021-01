தேசிய செய்திகள்

பழைய ரூ.100, ரூ.10, ரூ.5 நோட்டுகளை திரும்பப்பெறும் திட்டம் இல்லை: ரிசர்வ் வங்கி விளக்கம் + "||" + No plan to withdraw old Rs.100, Rs.10, Rs.5 notes: RBI explanation

பழைய ரூ.100, ரூ.10, ரூ.5 நோட்டுகளை திரும்பப்பெறும் திட்டம் இல்லை: ரிசர்வ் வங்கி விளக்கம்