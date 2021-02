தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு மருந்து வந்தபோதும் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்; முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு + "||" + The public should be cautious when it comes to corona vaccine; Chief-Minister Uddhav Thackeray

கொரோனா தடுப்பு மருந்து வந்தபோதும் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்; முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு