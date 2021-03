தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடிக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திய புதுச்சேரி நர்ஸ் + "||" + ‘Is that it? Didn’t even feel it’: PM Modi tells nurse after getting Covid-19 shot

பிரதமர் மோடிக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திய புதுச்சேரி நர்ஸ்