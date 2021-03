தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் கடந்த ஆண்டு 221 பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் - உள்துறை அமைச்சகம் தகவல் + "||" + 221 terrorists killed in kashmir last year says Home Ministry

