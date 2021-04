தேசிய செய்திகள்

உ.பி. சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கேரள பத்திரிக்கையாளரை சிகிச்சைக்காக டெல்லிக்கு கொண்டு செல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டு அனுமதி + "||" + SC Allows Kappan to Get Treated in Delhi, But No Interim Bail

உ.பி. சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கேரள பத்திரிக்கையாளரை சிகிச்சைக்காக டெல்லிக்கு கொண்டு செல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டு அனுமதி