தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் 60 ஆயிரத்தை தாண்டியது; 853 பேர் பலி + "||" + Corona impact in the Maharashtra again exceeds 60 thousand; 853 killed

மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் 60 ஆயிரத்தை தாண்டியது; 853 பேர் பலி