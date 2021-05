தேசிய செய்திகள்

7 ஆண்டு கால மோடி ஆட்சியில் இந்தியா வரலாற்று சாதனைகளை படைத்திருக்கிறது; அமித்ஷா புகழாரம் + "||" + India has made historic achievements during the 7 years of Modi rule; Amitsha praise

7 ஆண்டு கால மோடி ஆட்சியில் இந்தியா வரலாற்று சாதனைகளை படைத்திருக்கிறது; அமித்ஷா புகழாரம்