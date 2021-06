தேசிய செய்திகள்

கொலைவழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மல்யுத்த வீரர் சுஷில் குமாருக்கு 14 நாட்கள் நீதிமன்றக்காவல் + "||" + Sushil Kumar sent to 14-day judicial custody in wrestler murder case

கொலைவழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மல்யுத்த வீரர் சுஷில் குமாருக்கு 14 நாட்கள் நீதிமன்றக்காவல்