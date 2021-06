தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் புதிய கொரோனா நோயாளிகளை தனிமை மையங்களில் தனிமைப்படுத்த நடவடிக்கை + "||" + Action to isolate new corona patients in isolation centers in the Maharashtra

மராட்டியத்தில் புதிய கொரோனா நோயாளிகளை தனிமை மையங்களில் தனிமைப்படுத்த நடவடிக்கை