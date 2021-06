தேசிய செய்திகள்

மும்பை ஆரே காலனியின் 812 ஏக்கர் நிலம் வனத்துறையிடம் ஒப்படைப்பு + "||" + 812 acres of land in Mumbai Aarey colony handed over to forest Department

