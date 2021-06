தேசிய செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து வித்தியாசமான முறையில் போராட்டம் + "||" + A DYFI activist poses in a cricket century stance to protest against petrol and diesel price hike

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து வித்தியாசமான முறையில் போராட்டம்