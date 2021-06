தேசிய செய்திகள்

தெலங்கானாவில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கான கோடை விடுமுறை ஜூன் 20 வரை நீட்டிப்பு + "||" + Summer holidays for school and colleges in Telangana extended till June 20

தெலங்கானாவில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கான கோடை விடுமுறை ஜூன் 20 வரை நீட்டிப்பு