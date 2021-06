தேசிய செய்திகள்

வீடு இல்லாதோர் தடுப்பூசிக்கு பதிவு செய்ய தடையா? மத்திய அரசு மறுப்பு + "||" + Is it forbidden for the homeless to register for the vaccine? Federal government denial

வீடு இல்லாதோர் தடுப்பூசிக்கு பதிவு செய்ய தடையா? மத்திய அரசு மறுப்பு