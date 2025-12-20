இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 20-12-2025
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
- 20 Dec 2025 10:27 AM IST
டெல்லியில் நீடிக்கும் காற்று மாசு, கடும் பனிமூட்டத்தால் விமான சேவைகள் பாதிப்பு
டெல்லியில் நீடிக்கும் காற்று மாசு, கடும் பனிமூட்டத்தால் இன்று (சனிக்கிழமை) 700 விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி புறப்பட வேண்டிய 88 விமானங்களும், வந்து சேர வேண்டிய 89 விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் டெல்லியில் காற்று மாசு காலையில் மிகவும் மோசமான நிலையை எட்டி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
- 20 Dec 2025 10:21 AM IST
பிரபல மலையாள நடிகர் ஸ்ரீனிவாசன் காலமானார்
மலையாள சினிமாவின் மூத்த நடிகர் ஸ்ரீனிவாசன் (69) காலமானார். உடல்நலக்குறைவால் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த இவர் இன்று காலை காலமானார்.
- 20 Dec 2025 10:20 AM IST
2024 -25இல் வட்டி ரூ.62,456 கோடி: 4 ஆண்டாக கடன், வட்டியில் தமிழகம் முதலிடம் - அன்புமணி
தமிழ்நாட்டின் மொத்தக்கடன் ரூ. 9 லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 690 கோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது என அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
- 20 Dec 2025 10:18 AM IST
பழனி முருகன் கோவிலில் ரோப் கார் சேவை 22ம் தேதி நிறுத்தம்
பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக இன்றும், நாளையும் ரோப் கார் சேவை இயங்காது என கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
- 20 Dec 2025 9:48 AM IST
கிளாம்பாக்கம் பஸ் நிலையத்தில் நர்சுகள் மீண்டும் போராட்டம்
சென்னை சிவானந்தா சாலையில் போராட்டம் நடத்திய நர்சுகள் கைது செய்யப்பட்டு தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அடைந்து வைக்கப்பட்டிருந்தனர்.
- 20 Dec 2025 9:46 AM IST
விக்கிரவாண்டி அருகே ஆற்றுப் பாலத்தில் மோதி ஆம்னி பேருந்து விபத்து - 35-க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்
அதிவேகமாகச் சென்ற ஆம்னி பேருந்து டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து பாலத்தின் மைய தடுப்புச் சுவரில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
- 20 Dec 2025 9:45 AM IST
சென்னையில் கடும் பனிமூட்டம்: புறநகர் ரெயில்கள் தாமதமாக இயக்கம்
கடும் பனிமூட்டம் காணப்பட்டதால் சென்னை புறநகர் மின்சார ரெயில்களின் வருகையில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
- 20 Dec 2025 9:44 AM IST
'கே.ஜி.எப்., சலார்' பட உதவி இயக்குனரின் 4 வயது மகன் ‘லிப்ட்’-ல் சிக்கி பலி
ஐதராபாத்தில் நடிந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட போது இந்த விபரீதம் நடந்துள்ளது.
- 20 Dec 2025 9:22 AM IST
பரபரப்பாகும் அரசியல் களம்.. த.வெ.க. தலைமையில் கூட்டணி அமைக்க தயாராகும் விஜய்
கூட்டணிக்கு கட்சிகளை அழைத்து வரவும், அவர்களிடம் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் குழு அமைக்கப்பட உள்ளது.
- 20 Dec 2025 9:20 AM IST
வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் விடுபட்டவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? - விரிவான தகவல்
முகவரி மாற்றவும், தற்போது பட்டியலில் உள்ள விவரங்களை திருத்தவும் படிவம்-8 கொடுக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.