தேசிய செய்திகள்

அறிவியல் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிகளை ஊக்குவிப்பதே மத்திய அரசின் நோக்கம்: நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + The purpose of the Central Government is to promote scientific and technological research: Nirmala Sitharaman

அறிவியல் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிகளை ஊக்குவிப்பதே மத்திய அரசின் நோக்கம்: நிர்மலா சீதாராமன்