தேசிய செய்திகள்

எடியூரப்பா மீதான வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க வேண்டும்; மக்கள் பிரதிநிதிகள் சிறப்பு கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Special court turns down closure of probe by Lokayukta police against Karnataka CM

எடியூரப்பா மீதான வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க வேண்டும்; மக்கள் பிரதிநிதிகள் சிறப்பு கோர்ட்டு உத்தரவு