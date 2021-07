தேசிய செய்திகள்

மத நல்லிணக்கத்துக்கு இந்தியாவை பிற நாடுகள் பின்பற்றவேண்டும்: தலாய்லாமா + "||" + Other countries should follow India for religious harmony: Dalai Lama

மத நல்லிணக்கத்துக்கு இந்தியாவை பிற நாடுகள் பின்பற்றவேண்டும்: தலாய்லாமா