தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் ஜிகா வைரஸை தடுக்க புதிய செயல் திட்டம் - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் தகவல் + "||" + New action plan to curb Zika virus in Kerala Health Minister Veena George

கேரளாவில் ஜிகா வைரஸை தடுக்க புதிய செயல் திட்டம் - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் தகவல்