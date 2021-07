தேசிய செய்திகள்

தினசரி பாதிப்பு 2-வது நாளாக உயர்வு மேலும் 42 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா - ஒரே நாளில் 581 பேர் பலி + "||" + Daily vulnerability rises to 2nd day Corona to 42 thousand more - 581 killed in one day

