தேசிய செய்திகள்

பக்ரீத் பண்டிகையையொட்டி பசுக்களை கொன்றால் கடும் நடவடிக்கை: கர்நாடக மந்திரி பிரபுசவான் + "||" + strict action against killing of cows on the occasion of Bakrid festival: Karnataka Minister Prabhu Chauhan

பக்ரீத் பண்டிகையையொட்டி பசுக்களை கொன்றால் கடும் நடவடிக்கை: கர்நாடக மந்திரி பிரபுசவான்