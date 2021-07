நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது: எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளியால் முதல் நாளிலேயே இரு அவைகளும் ஒத்திவைப்பு

தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது: எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளியால் முதல் நாளிலேயே இரு அவைகளும் ஒத்திவைப்பு + "||" + Parliamentary monsoon session begins: Both adjourn on the first day due to heavy opposition

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது: எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளியால் முதல் நாளிலேயே இரு அவைகளும் ஒத்திவைப்பு