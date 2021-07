தேசிய செய்திகள்

கொரோனா நோயாளியை சுற்றி 10 அடி தூரத்துக்கு வைரஸ் இருக்கும்; சி.எஸ்.ஐ.ஆர். ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Coronavirus Could Be Detected Up to 10 Ft in Air Around Infected Person: Govt Cites CSIR Study

கொரோனா நோயாளியை சுற்றி 10 அடி தூரத்துக்கு வைரஸ் இருக்கும்; சி.எஸ்.ஐ.ஆர். ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு