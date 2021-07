தேசிய செய்திகள்

ஒரு கோடி பேருக்கு 2 டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்திய முதல் மாநிலமானது மராட்டியம் + "||" + Maharashtra becomes the first state to have over 1 crore people vaccinated with both doses of COVID-19 vaccine

