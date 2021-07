தேசிய செய்திகள்

கணினி மூலம் பரப்பி அடையாள மோசடியில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு உரிய தண்டனை: மத்திய மந்திரி + "||" + Appropriate punishment for those who spread computer identity fraud; Union Minister replied to TR Balu

கணினி மூலம் பரப்பி அடையாள மோசடியில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு உரிய தண்டனை: மத்திய மந்திரி