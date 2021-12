தேசிய செய்திகள்

நவம்பர் மாதம் ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் ரூ.1.31 லட்சம் கோடி - 2வது மிகப்பெரிய வசூல் + "||" + GST collection in November was Rs 1.31 lakh crore - the second largest

நவம்பர் மாதம் ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் ரூ.1.31 லட்சம் கோடி - 2வது மிகப்பெரிய வசூல்