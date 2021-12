தேசிய செய்திகள்

ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணிக்கு இணையாக மாற்று கூட்டணியை உருவாக்குவது பா.ஜனதாவை வலுப்படுத்தும்: சிவசேனா + "||" + Shiv Sena snubs Mamata Banerjee, says creating alliance parallel to UPA sans Congress akin to strengthening 'fascist' forces

