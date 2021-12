தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில், அரசு பள்ளிகளில் விரைவில் 15 ஆயிரம் ஆசிரியர்கள் நியமனம்: பள்ளி கல்வித்துறை மந்திரி + "||" + In Karnataka, 15 thousand teachers will soon be appointed in government schools: Minister of School Education

