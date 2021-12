தேசிய செய்திகள்

நாட்டு மக்களை ஒன்றிணைக்கும் துணிச்சலான பிரதமர் இந்தியாவுக்குத் தேவை - பரூக் அப்துல்லா + "||" + India needs a strong PM who can unite people of the country, says Farooq Abdullah

